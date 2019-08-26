Игрок "Зари" заинтересовал два немецких клуба

Владислав Кочергин привлек к себе внимание "Кельна" и "Майнца"

За полузащитником "Зари" Владиславом Кочергиным следят "Майнц" и "Кельн".

Как стало известно "Sport Arena", хавбеком Зари 23-летним Владиславом Кочергиным заинтересовались два немецких клуба. По нашей информации, после первого матча последнего раунда квалификации Лиги Европы с "Эспаньолом" (1:3), полузащитник попал в сферу интересов "Майнца" и "Кельна".

Оба клуба внимательно следят за украинцем и не исключено, что предложение о его переходе "Заря" получит уже во время зимнего межсезонья. Контракт Кочергина с луганским клубом действует до конца 2020-го года.

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В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в 10 матчах за луганчан. На счету Владислава 2 гола и 1 результативная передача.