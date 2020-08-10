Игрок "Зари" сдал положительный тест на коронавирус

Дмитрий Иванисення является лидером полузащиты "Зари". Фото: ФК "Заря"

Полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня сдал положительный тест на коронавирус.

Иванисеня сейчас на 2-недельной самоизоляции. Самочувствие у игрока хорошее, он жалуется только на отсутствие вкуса и нюха, сообщает официальный сайт луганского клуба.

В ближайшее время игроку проведут повторный тест. Иванисеня находится под постоянным наблюдением врача команды.

"Заря" приостановила тренировочный процесс на 8 и 9 число и отправила команду на самоизоляцию. Команда и тренерский штаб прошли дополнительное ПЦР-тестирование. Все результаты отрицательные.

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Дмитрий Иванисеня является воспитанником "Шахтера". Играл за "Мариуполь" и "Динамо" Тбилиси. С лета 2019-го выступает за "Зарю".