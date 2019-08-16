Игрок "Зари" получил жуткую травмы в матче Лиги Европы

В Германии Джоэль Абу Ханна выступал за молодежные команды "Баейра"

Защитник "Зари" Джоэль Абу Ханна рассказал, что не помнит как получил травму в матче против софийского ЦСКА в квалификации Лиги Европы.

"Чувствую себя нормально, не очень хорошо, но нормально. Голова немного болит. Я не знаю что произошло. Не могу вспомнить.

Был в больнице, все нормально. Завтра снова буду делать МРТ, тогда все будет понятно ", - передает слова Джоэля Абу Ханны "Football Hub".

На второй минуте матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Зари"против ЦСКА (София) защитник луганчан Джоэль Абу Ханна упал на газон после столкновения с соперником. Немец потерял сознание и был заменен.

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Джоэль Абу Ханна перебрался в "Заре" этим летом. В чемпионате сыграл две игры. В квалификации Лиги Европы провел 3 игры.