Игрок юношеской команды "Аякса" в 14 лет он вдвое больше своих сверстников

Футболист молодежной команды "Аякса"Дэвид Исмон имеет очевидную физическое превосходство над своими сверстниками.

Фотографии юного центрбэка в матче против "Спарты" ярко демонстрируют разницу между ним и другими игроками на поле - мощный игрок в несколько раз больше своих соперников и партнеров. В итоге его команда одержала разгромную победу 6: 2, а Исмон отличился ассистом, сообщает "Футбол 24"

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14-летний гренадер Исмон демонстрирует превосходные результаты в текущем сезоне - до уверенной игры в защите он добавил два гола и одну результативную передачу в 10 матчах.