Игрок "Тенерифе" забил самый быстрый гол в истории сборной США

Защитник сборной США Шакел Мур вошел в историю национальной команды.

В матче третьего этапа Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная США минимально победа Канаду - 1:0.

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Единственный мяч в матче забил игрок "Тенерифе". Защитник испанского клуба на 20 секунде игры поразил ворота соперника. Мур воспользовался фланговой передачей партнера и забил в пустые ворота.

Сборная США и Канады гарантировали себе выход из группы Кубка КОНКАКАФ.

Шакель Мур с 2016 года выступает в Испании. Игра за "Уракан Валенсию", "Леванте" с 2019 года выступает за "Тенерифе".