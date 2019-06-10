Игрок сборной Украины заинтересовал чемпиона Бельгии

В следующем сезоне игроки сборной Украины Караваев и Малиновский могут стать одноклубниками.

Правофланговый футболист "Зари" и сборной Украины Александр Караваев вскоре может пополнить число украинских игроков, выступающих в чемпионате Бельгии.

В услугах Караваева всерьез заинтересован чемпион страны "Генк", в рядах которого выступает Руслан Малиновский. В следующем сезоне команда будет играть в группе Лиги чемпионов, как победитель чемпионата Бельгии.

Отмечается, что "Генк" уже сделал конкретное предложение "Зари" о переходе 27-летнего футболиста за 3 млн евро.

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В УПЛ-2018/19 на счету Караваева 31 матч, 8 голов и 5 результативных передач.