Игрок сборной Украины терял сознание на тренировках

Игрок сборной Украины и "Брюгге" 25-летний Эдуард Соболь имел серьезные проблемы со здоровьем перед Евро-2020/21.

Во время подготовки к турниру защитник терял сознание, сообщил журналист Игорь Цыганик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко поделился ожиданиями от матча против Швеции

"Перед началом чемпионата Европы в Соболя были проблемы со здоровьем - он терял сознание. И не один раз ему становилось плохо. Проводили дополнительные обследования, но вроде с ним все в порядке", - отметил Цыганик в программе "Цыганик Live".

Эдуард Соболь лишь однажды выходил на поле в составе сборной Украины на Евро на последних минутах поединка против Северной Македонии.

В прошлом сезоне Эдуард провел 37 матчей в составе "Брюгге" во всех соревнованиях, записав в свой актив два гола и шесть ассистов.

В Украине футболист играл за "Шахтер", "Металлург" Запорожье, "Металлург" Донецк","Металлист" и "Зарю".