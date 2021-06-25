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пятница, 25 июня 2021 13:50

Игрок сборной Украины перейдет в "Болонью"

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Игрок сборной Украины перейдет в &quot;Болонью&quot;
Уоваленко с агентами надеялся на лучшее развитие событий. фото: instagram.com/prostaragency

Украинский полузащитник Виктор Коваленко покинет "Аталанту" в летнее трансферное окно.

Как сообщает ресурс Tutto Atalanta, украинец не будет играть в составе клуба из Бергамо по крайней мере в следующем сезоне.

Отмечается, что Коваленко не до конца убедил главного тренера Джан Пьеро Гасперини. Поэтому "Аталанта" будет рассматривать варианты с арендой или продажей футболиста.

Информацию об украинце запросила "Болонья", из которой в "Аталанту" может перейти японский защитник Такехиро Томиясу.

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В минувшем сезоне Коваленко сыграл 4 мин. за итальянский клуб. Украинец перешел в "Аталанту" в январе 2021 года из "Шахтера". В клубе играет еще один украинец – Руслан Малиновский. Он является лидером коллектива.

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