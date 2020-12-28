Игрок сборной Украины отказал московскому "Спартаку"

Виктор Коваленко будет играть Серии А. Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" 24-летний Виктор Коваленко не захотел переходить в московский "Спартак".

Российский клуб хотел подписать предварительный контракт с украинским футболистом в январе, сообщает Todofichajes.

Летом Коваленко становится свободным агентом, а в январе может подписывать контракт с любым клубом. Футболист склоняется к возможности продолжить карьеру в Серии А. Главным кандидатом на игрока является "Аталанта".

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Виктор Коваленко провел за "Шахтер" 129 матчей, в которых забил 23 мяча. В составе сборной Украины полузащитник имеет в активе 30 матчей. Принимал участие в Евро-2016.