Игрок сборной Украины официально перешел в российский "Спартак"

В январе Станислав Жуков был в составе сборной Украины на чемпионате Европы, на котором "сине-желтые" проиграли все три поединка. Фото: с отрытых источников

Игрок сборной Украины по гандболу Станислав Жуков перешел в московский "Спартак".

Московский клуб выкупил контракт Украинские у запорожского "Мотора". Контракт между клубом и Жуковым рассчитан на 2,5 года, сообщает "24 канал"

С 2017 до 2019 года Станислав играл в немецкой Бундеслиге за "Гуммерсбах", после чего летом 2019 перешел в "Мотор" (Запорожье). Также он выступал за "Будивельник" (Бровары) и ЗНТУ-ЗАС (Запорожье).

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Станислав Жуков - трехкратный чемпион Украины (2015-2017) и обладатель Кубка Украины, дважды обладатель Суперкубка Украины.