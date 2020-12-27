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понедельник, 28 декабря 2020 06:11

Игрок сборной Уэльса забил гол с 70-ти метров

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Игрок сборной Уэльса забил гол с 70-ти метров
Гол Уилл Волкса не спас "Кардифф" от поражения. Фото: Gettyimages.com

Игрок "Кардиффа" Уилл Волкс отличился фантастическим мячом в матче чемпионатшипа против "Брэнфорд".

Гости неудачно выполнили стандарт, и мяч оказался в Волкса недалеко от центрального круга. Хавбек "Кардиффа" первым касанием забросил мяч за шиворот голкиперу "Брентфорд", не ожидал такого маневра. До ворот было не менее 70-ти метров.

Шедевр Волкса не помог хозяевам набрать хотя бы очко. "Брендфорд" победил "- 3:2.

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"Брендфорд" занимает после 21-го тура чемпионатшипа 4-е место имея в активе 38 очков. "Кардифф" на 12-м месте с 29-ю очками.

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