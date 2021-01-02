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суббота, 02 января 2021 16:02

Игрок сборной Молдовы едва не обновил трансферный рекорд

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Игрок сборной Молдовы едва не обновил трансферный рекорд
Рябчук является воспитанником португальских клубов. Фото "Олимпиакос"

"Олимпиакос" объявил о переходе защитника португальского "Пасуш де Феррейра" и сборной Молдовы Олега Рябчука. Контракт с 22-летним футболистом заключен на 4,5 года. По информации Тransfermarkt, сделка обошлась греческому клубу в 3,5 миллиона евро.

Рябчук - воспитанник академий португальских "Рио Майор", "Белененсеш" и "Порту" дебютировал на профессиональном уровне в возрасте 19 лет за вторую команду "Порту", проведя в общей сложности 47 матчей в футболке "драконов" и отличившись в них 9-ю результативными действиями (4+5). Защитник сразу был замечен клубом из португальской Примейры и в июле 2019 года заключил профессиональный контракт с "Пасуш де Феррерой", где за 1,5 года принял участие в 44-х играх за клуб (2 гола и 2 ассиста). Также на счету 22-летнего защитника 24 игры за главную сборную Молдовы.

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Трансфер Рябчука в "Олимпиакос" стал вторым самым дорогим приобретением молдавских игроков в истории (после Артура Ионицэ в "Кальяри" за 4,5 миллиона евро).

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