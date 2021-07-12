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вторник, 13 июля 2021 06:11

Игрок сборной Мексики получил жуткую травму

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Игрок сборной Мексики получил жуткую травму
Ирвинг Лосано будет восстанавливаться длительный срок. Фото: Reuters

Звезда "Наполи" Ирвинг Лосано получил тяжелую травму в матче за сборную Мексики.

Матч первого тура Золотого кубка КОНКАКАФ между Мексика и Тринидад не смогли выявить сильнейшего - 0:0

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В начале встречи встречи Лосано получил удар коленом в голову от голкипера соперников Марвина Филиппа.

После столкновения футболист "Наполи" потерял сознание. Лосано получил глубокий порез возле глаза и начал истекать кровью. Врачи выбежали на поле и вывезли Лосано на носилках в шейном бандаже. Арбитр матча не сразу остановил игру, а среагировал только после сообщений игроков сборной Мексики.

По последней информации, пока Лосано в сознании, а его состояние стабильное. На футболиста ждут обследования и операция.

Ирвинг Лосано является одним из лидеров сборной Мексики. За национальную команду провел 48 матчей. в которых забил 14 голов. В Европе выступал за ПСВ, а с 2019 играет за "Наполи".

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