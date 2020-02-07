Игрок "Шахтера" травмировался в матче за сборную Бразилии

Участие Додо в матчах против "Бенфики" под угрозой. Фото: ФК "Шахтер"

Защитник донецкого "Шахтера" Додо получил повреждения в матче за олимпийскую сборную Бразилии.

Додо травмировался в матче против Колумбии. Он почувствовал боль в левой лодыжке, поэтому его пришлось заменить. Игрок получил медицинскую помощь, но на следующий матч сборной против Уругвая не выйдет, сообщает Globo Esporte.

Степень серьезности травмы и сроки реабилитации еще неизвестны. Защитнику "Шахтера" стоит пройти медобследование.

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В текущем сезоне Додо сыграл за "Шахтер" в 11 матчах, в которых забил 1 мяч.