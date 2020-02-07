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пятница, 07 февраля 2020 10:24

Игрок "Шахтера" травмировался в матче за сборную Бразилии

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Игрок &quot;Шахтера&quot; травмировался в матче за сборную Бразилии
Участие Додо в матчах против "Бенфики" под угрозой. Фото: ФК "Шахтер"

Защитник донецкого "Шахтера" Додо получил повреждения в матче за олимпийскую сборную Бразилии.

Додо травмировался в матче против Колумбии. Он почувствовал боль в левой лодыжке, поэтому его пришлось заменить. Игрок получил медицинскую помощь, но на следующий матч сборной против Уругвая не выйдет, сообщает Globo Esporte.

Степень серьезности травмы и сроки реабилитации еще неизвестны. Защитнику "Шахтера" стоит пройти медобследование.

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В текущем сезоне Додо сыграл за "Шахтер" в 11 матчах, в которых забил 1 мяч.

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