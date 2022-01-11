Игрок "Шахтера" сделал предложение экс-девушке защитника "Динамо"

Обладатель молодежного Кубка мира и защитник "Шахтера" 22-летний Ефим Конопля женится.

Конопля во время отпуска в Париже сделал предложение своей девушке – Анастасии Гладун.

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Девушка была в отношениях с другим футболистом – защитником "Динамо" Денисом Поповым, который женился в конце 2021 года.

Автор: Instagram.com/_gladunanastasia

Автор: Instagram.com/_gladunanastasia

Автор: Instagram.com/_gladunanastasia

Ефим Конопля является воспитанником "Шахтера". В прошлом сезоне играл на правах аренды за "Десну". С приходом Роберто Де Дзреби играет роль дублера основного правого защитника Додо. Летом 2019 стал обладателем молодежного Кубка мира в составе сборной Украины Ю-20.