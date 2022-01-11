Игрок "Шахтера" сделал предложение экс-девушке защитника "Динамо"

 
Ексклюзивы
1/5
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
Просмотров: 909
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
Просмотров: 2457
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
Просмотров: 783
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Просмотров: 1116
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
1 Просмотров: 648
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
3 Просмотров: 2826
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 639
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
2 Просмотров: 30645
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Просмотров: 1899
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
1 Просмотров: 20439
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
"Ман Юнайтед" без Роналду одержал скандальную победу
"Ман Юнайтед" без Роналду одержал скандальную победу
Украинский футболист забил фантастический гол в чемпионе Испании
Украинский футболист забил фантастический гол в чемпионе Испании
Замена Довбику? "Днепр-1" хочет подписать экс-форварда "Реала"
Замена Довбику? "Днепр-1" хочет подписать экс-форварда "Реала"
Победил в финале россиянина. Муж Свитолиной выиграл турнир в Аделаиде
Победил в финале россиянина. Муж Свитолиной выиграл турнир в Аделаиде
Забили на двоих семь голов. "Рома" и "Ювентус" выдали фантастический матч
Забили на двоих семь голов. "Рома" и "Ювентус" выдали фантастический матч
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4914
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3681
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2052
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3285
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1728
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 567
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
среда, 12 января 2022 07:11

Игрок "Шахтера" сделал предложение экс-девушке защитника "Динамо"

  Комментировать

Обладатель молодежного Кубка мира и защитник "Шахтера" 22-летний Ефим Конопля женится.

Конопля во время отпуска в Париже сделал предложение своей девушке – Анастасии Гладун.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Завтрак в бассейне. Жена игрока "Шахтера" похвасталась отдыхом на Мальдивах

Девушка была в отношениях с другим футболистом – защитником "Динамо" Денисом Поповым, который женился в конце 2021 года.

Автор: Instagram.com/_gladunanastasia
 

Автор: Instagram.com/_gladunanastasia
 

Автор: Instagram.com/_gladunanastasia
 

Ефим Конопля является воспитанником "Шахтера". В прошлом сезоне играл на правах аренды за "Десну". С приходом Роберто Де Дзреби играет роль дублера основного правого защитника Додо.

Летом 2019 стал обладателем молодежного Кубка мира в составе сборной Украины Ю-20.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Игрок "Шахтера" сделал предложение экс-девушке защитника "Динамо"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
23
 2 Просмотров: 30645
Рабочая неделя Зеленского началась со лжи
Рабочая неделя Зеленского началась со лжи
3
 4 Просмотров: 17064
Как выглядел город, который Сталин хотел отдать Польше
Как выглядел город, который Сталин хотел отдать Польше
10
 1 Просмотров: 16686
В США назвали новую дату вероятного вторжения Путина в Украину - NYT
В США назвали новую дату вероятного вторжения Путина в Украину - NYT 1 Просмотров: 9819
Генерал-майор полиции в Казахстане отдал приказ не стрелять в людей, после чего застрелился
Генерал-майор полиции в Казахстане отдал приказ не стрелять в людей, после чего застрелился Просмотров: 9099
Спорт
Им нужно притереться. Эксперт рассказал, о новом тренере Светолиной
Им нужно притереться. Эксперт рассказал, о новом тренере Светолиной
 Просмотров: 90
"Реал" нашел замену Лунину
"Реал" нашел замену Лунину Просмотров: 810
Яремчук за неделю вылечился от коронавируса
Яремчук за неделю вылечился от коронавируса Просмотров: 144
Одноклубником Ярмоленко может стать игрок сборной России
Одноклубником Ярмоленко может стать игрок сборной России Просмотров: 297
Снова попадет в скандал? Усик отрицательно высказался о женщинах в спорте
Снова попадет в скандал? Усик отрицательно высказался о женщинах в спорте Просмотров: 684
Больше всего комментируют
4
Рабочая неделя Зеленского началась со лжи
3
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
3
Президент получил зарплату меньше, чем у Медведчука
2
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1
Посол требует от Германии поставлять в Украину оружие
Голосов: 272
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть