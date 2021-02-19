Игрок "Шахтера" попал в сборную самых дорогих футболистов мира

Вратарь "Шахтера" и молодежной сборной Украины 19-летний Анатолий Трубин попал в сборную мира среди молодых игроков.

Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих футболистов мира в возрасте 18-19 лет, сообщает официальный сайт организации.

Четверку самых дорогих игроков составляют Ансуи Фати "Барселона" - €80 млн, Эдуардо Камавинга "Ренн" - €60 млн, Педри "Барселона" - €50 млн и Мейсон Гринвуд "Манчестер Юнайтед" - €50 млн.

Трубин в символической сборной мира занял вратарскую позицию. Трансферная стоимость украинца оценивается в €7 млн.

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Анатолий Трубин стал основным вратарем "Шахтера". Он сумел выиграть конкуренцию у Андрея Пятова.