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четверг, 23 мая 2019 11:06

Игрок "Шахтера" может перейти в ведущий европейский клуб

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Игрок &quot;Шахтера&quot; может перейти в ведущий европейский клуб
Иван Ордец может покинуть "Шахтер" на правах свободного агента.

Центральный защитник "Шахтера" Иван Ордец привлек внимание шотландского "Селтика".

Руководство "Селтика" уже контактировало с 26-летним футболистом относительно потенциального перехода, сообщает sport.ua. По информации издания, также интерес к Ордецу проявляют неназванные клубы с французской Лиги 1.

Контракт Ивана с "Шахтером" заканчивается 30 июня, а потому в Шотландию защитник может переехать на правах свободного агента.

За "Селтик" уже выступает один украинец. Марьян Швед подписал контракт с "кельтами" еще в январе, но присоединился к своему новому клубы 14 мая и даже успел отпраздновать получение чемпинского титула.

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Отметим, что в нынешнем розыгрыше УПЛ Иван Ордец провел только одну игру. Сначала долго залечивал повреждения, а в последних матчах, очевидно, не может выиграть из-за конкуренции.

https://football24.ua
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