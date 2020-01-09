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четверг, 09 января 2020 20:11

Игрок "Реала" забил гол прямым ударом с углового

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Игрок &quot;Реала&quot; забил гол прямым ударом с углового
Тони Кроос смог использовать ошибку вратаря, чтобы открыть счет в матче. Фото: рейтер

Мадридский "Реал" стал первым финалистом Суперкубка Испании. В полуфинале "сливочные" победили "Валенсию" - 3: 1.

Уже на 15 минуте счет в игре открыл немец Тони Кроос, который забил ударом с углового. Немецкий полузащитник исполнил "сухой лист"

До перерыва мадридцы удвоили преимущество благодаря мячу Иско. После перерыва "Реал" довел преимущество до трех голов благодаря точному удару Луки Модрича.

"Валенсия" сумела отыграть один мяч только в компенсированное время. Пенальти реализовал Дани Парехо, сообщает "24 канал"

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В финале "Реал" сыграет с победителем пары "Барселона" - "Атлетико", который состоится 9 января.

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