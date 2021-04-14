Игрок "Порту" забил шедевральній гол в ворота "Челси"

Гол Тареми возродил интригу. Фото: Reuters

Игрок "Порту" Мехди Тареми стал автором единственного гола во вчерашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов между его командой и лондонским "Челси".

На последней минуте матча иранец получил передачу с фланга и пробил в противоход голкиперу роскошным ударом через себя. Этот мяч стал единственным в матче - 1:0.

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Несмотря на победу "Порту" выбыл из турнира, поскольку в 1-й домашней игре проиграл - 0:2. В другом матче дня "Бавария" победила в Париже ПСЖ - 1:0, но дальше пошли парижане, поскольку в Мюнхене победили - 3:2. В полуфинале "Челси" сыграет с победителем пары - "Ливерпуль" - "Реал".