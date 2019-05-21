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вторник, 21 мая 2019 20:11

Игрок "Наполи" забил фантастический мяч в вратарь "Интера"

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Игрок &quot;Наполи&quot; забил фантастический мяч в вратарь &quot;Интера&quot;
Петр Зелински расписался в воротах "Интер" фантастическим голом.

"Наполи" в домашнем матче 37-го тура Серии А победил "Интер" со счетом 4: 1.

Этот матч запомнился не только разгромом одного из претендентов на зону Лиги чемпионов, но и очень красивым голом полузащитника "Наполи" Зелинского. Поляк не оставил шансов Хандановичу дальним ударом начав разгром гостей.

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"Наполи" с 79 очками остается на 2-м месте в турнирной таблице Серии А. "Интер" же опускается на четвёртом позицию, пропустив вперед "Аталанту". Команда из Бергамо опережает нерадзурри по дополнительным показателям.

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