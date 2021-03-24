Игрок "Лорьяна" забил фантастический гол в чемпионате Франции

Арман Лорьянте не спас свою команду от поражения. Фото: ФК "Лорьян"

Игрок "Лорьян" Арман Лорьян отметился фантастическим забитым чемпионате в чемпионате Франции.

В матче 28-го тура французской Лиги 1 "Нант" дома не смог переиграть "Лорьян" - 1:1.

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Хозяева повели в счете в самом начале игры, но не смогли терять важную победу для сохранения прописки в высшем дивизионе.

За 3 мин до конца игры гости получили право на штрафной. Лорьян ударом метров с 35-ти по фантастической траектории отправил мяч в ворота "Нанта".

После 30 туров чемпионата Франции лидируют ПСЖ и "Лилль", которые имеют по 63 очка, но парижане по дополнительным показателям занимают первое место. "Нант" находится в зоне вылета - 19-е место. "Лорьян" на 2 позиции выше.