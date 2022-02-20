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понедельник, 21 февраля 2022 07:11

Игрок Ливерпуля забил космический гол ударом через себя.

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Игрок Ливерпуля забил космический гол ударом через себя.
Садио Мане выступает за "Ливерпуль" с 2016 года. Фото: REUTERS

В матче 26-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" победил "Норвич" – 3:1.

Особенно красивым получился забитый первый мяч хозяев в исполнении Садио Мане.

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Игрок оружия Сенегала ударом через себя расстрелял ворота соперника после фланговой передачи партнера.

Не менее красивым получился второй гол "Ливерпуля" - вратарь Алиссон Беккер вывел на ворота соперника Мохамеда Салаха, который обыграл вратаря и всю защиту гостей.

"Ливерпуль" занимает второе место в АПЛ. Команда Юргена Клоппа на шесть очков отстает от "МС" и имеет игру в запасе. В следующем туре мерсисайдцы сыграют против "Лидса".

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