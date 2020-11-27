Игрок команды Моуриньо забил шедевральный гол в Лиге Европы

Гарри Винкс наказал голкипера соперников. Фото: gettyimages.com

Хавбек "Тоттенхэма" Гарри Винкс забил шедевральный гол в Лиге Европы.

Команда Жозе Моуриньо дома принимала чемпиона Болгарии "Лудогорец". Хозяева поля имели никаких проблем с соперником - 4: 0.

Особенно красивым получился 3 мяч "шпор". Винкс получил мяч у центра поля. Англичанин заметил, что вратарь соперника Пламен Илиев немного отошел из ворот и запустил мяч и попал точно в дальнюю девятку.

Илиев пытался исправить свою ошибку, но его скачок только добавил красоты забитому голу.

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"Тоттенхэм" и "Антверпен" лидируют в группе J имея в своем активе по 9 очков. "Лудогорец" в 4 матчах не получил ни одного очка.