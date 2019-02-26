Игрок команды Марадоны забил фантастический мяч - видео

Нападающий мексиканской команды "Дорадос де Синалоа", которую возглавляет легенда аргентинского футбола Диего Марадона, Алонсо Ескобоса отличился красивым голом в матче с "Кафеталерос где Тапачула" во втором дивизионе чемпионата страны.
26-летний Ескобоса забил на 38-й минуте ударом через себя из-за пределов штрафной соперника.
Этот гол стал вторым его команды в игре.
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Матч в итоге завершился ничьей - 2:2.
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Главным тренером "Дорадосы" Марадона стал в сентябре 2018 года.
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