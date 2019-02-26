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вторник, 26 февраля 2019 20:11

Игрок команды Марадоны забил фантастический мяч - видео

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Игрок команды Марадоны забил фантастический мяч - видео
Подопечный Марадоны отличился ярким голом. Фото: These Football Times

Нападающий мексиканской команды "Дорадос де Синалоа", которую возглавляет легенда аргентинского футбола Диего Марадона, Алонсо Ескобоса отличился красивым голом в матче с "Кафеталерос где Тапачула" во втором дивизионе чемпионата страны.

26-летний Ескобоса забил на 38-й минуте ударом через себя из-за пределов штрафной соперника.

Этот гол стал вторым его команды в игре.

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Матч в итоге завершился ничьей - 2:2.

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🎩 A L O N S O 🎩 E S C O B O Z A 🎩

Публикация от Dorados de Sinaloa (@dorados)

Главным тренером "Дорадосы" Марадона стал в сентябре 2018 года.

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