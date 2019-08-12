Игрок известного европейского клуба наотрез отказался играть в России

Боласи отклонил предложение ЦСКА

Янник Боласи не хочет переходить в российский клуб.

Полузащитник английского "Эвертона" конголезец Боласи отверг предложение московского ЦСКА, несмотря на то что клубы согласовали аренду футболиста.

Армейцы были готовы взять в аренду Боласи с опцией выкупа прав на игрока. Однако москвичи не сумели договориться с самим игроком. 30-летний африканец наотрез отказался выступать в России, сообщает "Goal.com".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Манчестер Юнайтед" уничтожил "Челси" в первом туре АПЛ

На Боласи претендуют французский "Ренн", турецкий "Бешикташ" и шотландский "Селтик". Контракт конголезца с "Эвертоном" истекает в 2021 году. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 11 евро.