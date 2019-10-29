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вторник, 29 октября 2019 20:11

Игрок итальянского клуба безупречно исполнил штрафной удар

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Игрок итальянского клуба безупречно исполнил штрафной удар

В рамках 9 тура чемпионата Италии "Дженоа" принимал "Брешию".

На 34 минуте игры полузащитник гостей Сандро Тонали безупречно исполнил штрафной. Казалось, что после нарушения правил хозяевам поля на левой бровке последует навес в штрафную, но Тонали решился на удар. Мяч попал в самую "девятку" ворот "Дженоа"

Гол не помог "Брешия". После этого хозяева поля забили трижды в ворота соперника.

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"Дженоа" после 9 туров чемпионата Италии находится на 17 строчке имея 8 очков, а "Брешиа" располагается на одну позицию ниже имея в своем активе 7 очков.

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