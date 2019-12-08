Игрок и судья больно столкнулись в статусном матче чемпионата Италии

Паулу Фонсека смог отобрать очки у лидера Сергее А. Фото: рейтер

"Интер" и "Рома" на "Джузеппе Меацца" в Милане не смогли определить сильнейшего в рамках 15-го тура Серии А - 0: 0.

Преимуществом на протяжении всего матча владели хозяева, но забить хоть один гол подопечные Антонио Конте так и не смогли.

Матч запомнился не только борьбой на поле и потерянными моментами, но в курьезным случаем. Игрок "Интер" столкнулся с арбитром матча. Обоим нужно было предоставлять медпомощь.

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Лидером Серии А есть "Интер", который на два очка опережает "Ювентус" после 15 туров. "Лацио" замыкает тройку лидеров