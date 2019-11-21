Игрок "Динамо" засветиться с огромным синяком под глазом

Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Шабанов пострадал во время матча против Эстонии..В одном из единоборств защитнику поставили синяк под глазом.

Сам Артем не особо переживает за своего внешнего вида.

"Со мной все в порядке. Меня, действительно, собирались менять. Но врачам удалось снять отек, и я смог продолжить игру. Возможно, со стороны и показалось, что удар был достаточно болезненным, но на самом деле все обошлось, отек уже почти полностью спал, осталась только гематома, которая Впоследствии тоже пройдет - нужно просто подождать ", - цитирует Шабанова" sport.ua ".

Автор: KomandaOnline

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Артем Шабанов Выступал за киевский "Арсенал", "Волынь", "Олимпик". В начале 2018 перешел в "Динамо". В текущем сезоне за киевский клуб повел 9 матчей.