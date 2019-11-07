"Игрок" Динамо "Загреб расплакался после ничьи с" Шахтером "

Защитник "Динамо" Загреб Дино Перич не мог сдержать слез после ничьей с "Шахтером", об этом сообщает "Футбол 24"

Перич был настолько поражен и шокирован бессмысленной потерей победы своего клуба над донецким "Шахтарем" в добавленное время, что после окончания матча не мог сдержать слез. Игрок в таком отчаянии, что закрыв руками лицо сел под рекламным щитом и еще долго не мог успокоиться. Дино пытались подбодрить даже пожарные, которые обслуживали поединок.

На 90-й минуте матча 4-го тура Лиги чемпионов "Динамо" - "Шахтер" загребцы вели со счетом 3: 1. Однако в добавленное время хорваты умудрились пропустить дважды и упустить победу в поединке.

Автор: Социальные сети

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Следующий матч в группе С "Динамо" Загреб проведет в Италии против местной "Аталанты". Матч состоится 26 ноября в 22:00 по киевскому времени