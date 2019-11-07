"Игрок" Динамо "Загреб расплакался после ничьи с" Шахтером "

 
Ексклюзивы
1/5
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 378
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 792
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1890
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2133
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5004
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1647
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 999
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5436
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 738
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6732
Фото
Все фото
14
3
15
13
16
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков &quot;Фиорентины&quot;
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков "Фиорентины"
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Видео
Все видео
"Ман Сити" доигрывал матч против "Аталанты" с полевым игроком в воротах
"Ман Сити" доигрывал матч против "Аталанты" с полевым игроком в воротах
Футбольные фанаты устроили массовую драку в центре города
Футбольные фанаты устроили массовую драку в центре города
Поражение россиян и мадридский разгром турок: результаты матчей среды Лиги чемпионов
Поражение россиян и мадридский разгром турок: результаты матчей среды Лиги чемпионов
Пятов исправил ошибку Каштру
Пятов исправил ошибку Каштру
"Шахтер" не смог победить "Динамо" Загреб
"Шахтер" не смог победить "Динамо" Загреб
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 999
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 756
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3501
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2016
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 990
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 1062
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
четверг, 07 ноября 2019 16:26

"Игрок" Динамо "Загреб расплакался после ничьи с" Шахтером "

  Комментировать

Защитник "Динамо" Загреб Дино Перич не мог сдержать слез после ничьей с "Шахтером", об этом сообщает "Футбол 24"

Перич был настолько поражен и шокирован бессмысленной потерей победы своего клуба над донецким "Шахтарем" в добавленное время, что после окончания матча не мог сдержать слез. Игрок в таком отчаянии, что закрыв руками лицо сел под рекламным щитом и еще долго не мог успокоиться. Дино пытались подбодрить даже пожарные, которые обслуживали поединок.

На 90-й минуте матча 4-го тура Лиги чемпионов "Динамо" - "Шахтер" загребцы вели со счетом 3: 1. Однако в добавленное время хорваты умудрились пропустить дважды и упустить победу в поединке.

Автор: Социальные сети
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опыт помог "горнякам" вырвать фантастическую ничью в Хорватии: главные выводы матча "Динамо" Загреб - "Шахтер"

Следующий матч в группе С "Динамо" Загреб проведет в Италии против местной "Аталанты". Матч состоится 26 ноября в 22:00 по киевскому времени

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Игрок" Динамо "Загреб расплакался после ничьи с" Шахтером "». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
ноября

Заключили военное соглашение с Польшей

Россияне изменили отношение к украинскому правительству

Приняли документ, который закрепил существование Украины в составе России

Договорились о новой линии разграничения фронта

Студенты пропустили военный парад на Крещатик

Николая любили девушки, любят и будут любить: Винграновскому 83

На корабле перевозили золото и экспонаты крымских музеев

Самое читаемое
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
14
 Просмотров: 20079
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки Просмотров: 13635
Показали, как поделят область после административной реформы
Показали, как поделят область после административной реформы Просмотров: 12555
Убийство 14-летней Дарьи Дробот: показали фото подозреваемого
Убийство 14-летней Дарьи Дробот: показали фото подозреваемого Просмотров: 7200
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
4
 Просмотров: 7012
Спорт
"Боруссия" не хочет платить за переход Ярмоленко
"Боруссия" не хочет платить за переход Ярмоленко Просмотров: 378
Усик хочет драться с Чисорою - промоутер украинца
Усик хочет драться с Чисорою - промоутер украинца Просмотров: 234
"Решил перейти в "Шахтер", чтобы помочь семье с кредитом" - Срна
"Решил перейти в "Шахтер", чтобы помочь семье с кредитом" - Срна Просмотров: 1008
"Нужно настраиваться только на победу" - Михайличенко перед игрой против "Копенгагена"
"Нужно настраиваться только на победу" - Михайличенко перед игрой против "Копенгагена" Просмотров: 126
"Ман Сити" доигрывал матч против "Аталанты" с полевым игроком в воротах
"Ман Сити" доигрывал матч против "Аталанты" с полевым игроком в воротах
 Просмотров: 1008
Больше всего комментируют
18
ГБР взялось за Софию Федыну
6
Кличко обвиняют в госизмене
5
Милованова снова обозвали "дебилом". Теперь в "Слуге народа"
4
Друг Зеленского рассказал, когда он решил стать президентом
3
Украинскую отаманшу убил предатель
Голосов: 748
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua