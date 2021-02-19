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пятница, 19 февраля 2021 11:18

Игрок "Динамо" взял на себя вину за упущенную победу в матче против "Брюгге"

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Игрок &quot;Динамо&quot; взял на себя вину за упущенную победу в матче против &quot;Брюгге&quot;
Артем Бесєдін став антигероєм матчу. Фото: ФК "Динамо" Київ

Форвард киевского "Динамо" Артем Беседин взял на себя ответственность за упущенную победу в матче Лиги Европы против "Брюгге".

Беседин не удержал своего оппонента во время углового, что привело к забитому мячу соперника.

"Да. Я держал, схватил. Видел, что мяч летел в нашу с ним зону, но понимал, что выпрыгнуть он не сможет, потому что я его держу. Но мяч попал ему в голову, а вратарь немного вышел, он его перекинул.

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Будем разбираться и смотреть этот момент подробнее уже завтра. Надо было играть по мячу, на опережение. Только в этом я вижу свою ошибку. Мы и на сборах пропускали со стандартов, надо внимательнее играть на угловых.

Пропускать такие голы в таком матче - непозволительно. Согласен, что это больше моя вина, потому что я играл с Брандоном Мехеле. Он чудом попал в ворота, это стечение обстоятельств. Надо отыгрываться на выезде, забивать", - сказал нападающий в эфире телеканала "Футбол".

"Динамо" и "Брюгге" сыграли вничью - 1:1. Ответный матч состоится 25 февраля. Начало игры в 22:00.

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