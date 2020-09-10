Игрок "Динамо" получил рабочую визу для выступления в России

Мохаммед Кадири не смог задержаться в "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Полузащитник "Динамо" Мохаммед Кадири получил рабочую визу для выступлений в чемпионате России.

Ганский футболист подпишет контракт с тульским "Арсеналом, сообщает телеграмм канал "Шах и Шах".

По сообщению СМИ сумма трансфера составит 2 млн евро. Кадири подпишет полноценный контракт со своим новым клубом.

Ганский полузащитник перешел в "Динамо" летом 2019 года, но так и не смог стать полноценным игроком основы. С приходом в клуб Мирчи Луческу футболисту нужно было искать новый клуб.

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В сезоне 2019/20 Мохаммед Кадири провел за "Динамо" 15 матчей, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.