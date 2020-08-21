Игрок "Динамо" кардинально сменил прическу

Артем Шабанов раньше играл за "Волынь". Фото инстаграм

Перед стартом нового сезона центральный защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов сменил прическу. На кадрах с последних тренировок видно, что он отказался от длинных волос.

Беньямин Вербич у себя в Instagram сравнил новый имидж Артема Шабанова с польским футболистом Лукашем Пищеком, подписав совместное фото: "Микола, Пищек и я".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" официально подписало форварда сборной Украины

"Динамо" стартует в чемпионате сегодня, 21 августа, выездным матчем против "Олимпика" в Киеве.