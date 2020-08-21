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пятница, 21 августа 2020 14:11

Игрок "Динамо" кардинально сменил прическу

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Игрок &quot;Динамо&quot; кардинально сменил прическу
Артем Шабанов раньше играл за "Волынь". Фото инстаграм

Перед стартом нового сезона центральный защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов сменил прическу. На кадрах с последних тренировок видно, что он отказался от длинных волос.

Беньямин Вербич у себя в Instagram сравнил новый имидж Артема Шабанова с польским футболистом Лукашем Пищеком, подписав совместное фото: "Микола, Пищек и я".

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"Динамо" стартует в чемпионате сегодня, 21 августа, выездным матчем против "Олимпика" в Киеве.

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