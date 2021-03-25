Игрок "Динамо" дважды переболел коронавирусом

Микаэль Дуелунд играет за "Динамо" с лета 2018 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Игрок "Динамо" 23-летний Микаэль Дуелунд 2-й раз переболел коронавирусом.

Футболист в течение 2 недель был на самоизоляции и не мог тренироваться с командой.

"Я снова был изолирован в течение последних 14 дней, не имея возможности тренироваться. Я хотел бы быть готовым к матчам после перерыва в связи с встречами сборных. Хочу сделать все, что в моих силах, чтобы помочь клубу после возобновления чемпионата, где мы выступаем действительно хорошо.

Это дико раздражает, но я с нетерпением жду возвращения на поле. Я не болею как в прошлый раз, но теряю пару недель футбола", - сказал Дуелунд в комментарии Tipsbladet.

Впервые датчанин переболел коронавирусом в середине октября. Футболист длительный срок восстанавливался после болезни.

Микаэль Дуеулунд выступает за "Динамо" с лета 2018 года. За 3 года в "Динамо" он так и не смог стать основным игроком команды. "Динамо" лидирует в УПЛ. Киевляне опережают "Шахтер" на 7 очков за 7 туров до окончания чемпионата. 3 апреля команда Мирчи Луческу в гостях сыграет против "Александрии".