Игрок "Челси" забил красивый гол пяткой

"Челси" проводит подготовку к сезону в Австрии.

Лондонский клуб одержал победу над "Зальцбургом" в товарищеском матче в Австрии. В составе лондонской команды дублем отметился нападающий Кристиан Пулишич, по разу отличились Росс Баркли, Педро Родригес, Михаила Батшуайи.

Особенно получился красивым гол Педро Родригеса. Испанец элегантно пяткой переправил мяч в ворота австрийской команды.

"Зальцбург" (Австрия) - "Челси" (Англия) - 3: 5

Голы: Онгене, 50, Минамино, 85 (пен), 90 + 2 - Пулишич, 20, 28, Баркли, 23 (пен.), Педро, 57, Батшуайи, 88.

Pedro just scored this goal for Chelsea. That's an absolutely disgusting finish. Class. 👏 pic.twitter.com/to8knZEsmV