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четверг, 02 января 2020 20:11

Игрок "Брайтона" забил фантастический мяч в ворота "Челси"

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Игрок &quot;Брайтона&quot; забил фантастический мяч в ворота &quot;Челси&quot;
Алиреза Джаханбахш спас для свои команды ничью. Фото: рейтер

В 21 туре АПЛ "Брайтон" на своем поле сыграл вничью с "Челси" - 1:1.

Гости забил уже на десятой минуте. Сезар Аспиликуэта воспользовался паникой в штрафной соперника после подачи со штрафного и протолкнул мяч в ворота Мэтью Райана.

Иранский полузащитник Алиреза Джаханбахш "Брайтона" сравнял счет в матче на 84-й минуте эффектным ударом в падении через себя, сообщает "24 канал".

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"Брайтон" набирал одно очко и переместился на 13 место. "Челси" занимает 4 место в АПЛ.

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