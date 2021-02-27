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воскресенье, 28 февраля 2021 06:11

Игрок азербайджанского клуба зашнуровал бутсы сопернику

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Натурализованный Азербайджаном бразилец 31-летний Ричард Алмейда продемонстрировал уважительное отношение к своему сопернику.

В матче чемпионата Азербайджана между "Нефчи" и "Зира" в малийского полузащитника гостей Мамаду Кане развязались шнурки бутс. На помощь ему оперативно пришел Алмейда, который помог сопернику зашнуровать бутсы.

 

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Ричард Алмейда с 2012 года выступает в Азербайджане. Сезоне 2018/19 провел в Казахстане в составе "Астаны" В 2017 году принял азербайджанское гражданство. за национальную сборную Азербайджана провел 21 матч, в которых забил 3 гола.

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