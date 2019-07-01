Игрок американского клуба признался в нетрадиционной сексуальной ориентации

Коллин Мартин стал первым игроком в МЛС, который признал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию

Хавбек "Миннесоты Юнайтед" Коллин Мартин совершил каминг-аут и заявил, что хочет стать примером для молодежи и людей, которые не определились, идти ли в спорт.

"Видимо, есть еще футболисты-геи. Я надеюсь, они смогут найти комфорт не только в обществе, но и в спорте, что смогут быть собой. Я думаю, это позор, что люди в наши дни не могут быть собой.

Каминг-аут? Когда делаешь публичное заявление, ты делаешь это, на самом деле, не для себя. Я пытался стать примером, возможно, для молодых ребят или людей, которые неуверенны в своей ориентации или не знают, стоит ли идти в спорт. Возможно, для них это что-то значит.

Сегодня моя команда, "Миннесота Юнайтед" проводит вечер гордости. Это важный вечер для меня. Впервые публично объявлю о том, что я открытый гей, играющий в МЛС, - цитирует Мартина Sky Sports.

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Коллин Мартин провел 6 сезонов в МЛС: 4 сезона выступал за "Ди Си Юнайтед" и 2 сезона - в "Миннесоте".