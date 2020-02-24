Ибрагимович забил гол-красавец, но его не засчитали

Златан Ибрагимович быстро стал лидером "Милана". Фото: рейтер

В 25-м туре чемпионата Италии "Милан" в гостях не смог победить "Фиорентину" - 1:1

Эффектным получился гол забит Златана Ибрагимовича в середине первого тайма. Швед поборолся с защитником "Фиорентины" за мяч после неудачной передачи от партнера. Затем самостоятельно обыграл всю защиту хозяев и прокинут мяч мимо вратаря. Однако арбитр отменил взятие ворот: после видеопересмотра было установлено, что во время принятия мяча Златан коснулся его рукой.

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"Милан" занимает в турнирной таблице Серии А 7-ю строчку уступая лидеру - "Ювентусу" - 24 очками.