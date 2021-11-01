Ибрагимович забил 400-й гол в карьере

В рамках 11-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде одолел "Рому" - 2:1.

Открыл счет в матче нападающий 40-летний Златан Ибрагимович. Шведский форвард забил прямым ударом со штрафного. Вратарь "Ромы" Руи Патрисио оказался бессилен после удара Златана.

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Во втором тайме Ибрагимович заработал пенальти, реализованное Франком Кессье. Хозяева ответили голом в добавленное к матчу время.

Для Ибрагимовича этот гол стал 150-м в Серии А и 400-м в целом, забитым в национальных чемпионатах.

В Италии швед защищал цвета "Ювентуса" и "Интера", дважды "Милана", в Швеции играл за "Мальме", в Нидерландах за "Аякс", в Испании за "Барселону", в Англии за "Манчестер Юнайтед", во Франции за "Пари Сен-Жермен" и в США за "Лос-Анджелес Гэлэкси".