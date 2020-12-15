Форвард "Милана" 39-летний Златан Ибрагимович восстановился после травмы.
Шведский форвард вернулся к тренировкам в общей группе команды, сообщает Goal.
В конце ноября Златан получил травму в матче с "Наполи". Он должен был пропустить 3-4 недели.
Ибрагимович может принять участие в матче 12-го тура Серии А против "Дженоа".
В текущем сезоне "Милан" лидирует в Серии А опережая "Интер" на 3 очка.
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В текущем сезоне Златан Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей, забил 11 мячей и сделал 2 результативные передачи.
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