Златан Ибрагимович во второй раз присоединился к "Милану" в начале 2020 года. Фото: Reuters

Форвард "Милана" 39-летний Златан Ибрагимович восстановился после травмы.

Шведский форвард вернулся к тренировкам в общей группе команды, сообщает Goal.

В конце ноября Златан получил травму в матче с "Наполи". Он должен был пропустить 3-4 недели.

Ибрагимович может принять участие в матче 12-го тура Серии А против "Дженоа".

В текущем сезоне "Милан" лидирует в Серии А опережая "Интер" на 3 очка.

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В текущем сезоне Златан Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей, забил 11 мячей и сделал 2 результативные передачи.