Ибрагимович вернулся в "Милан"

Ибрагимович успел поиграть за непримиримых соперников – Милин и Интер

Шведский нападающий Златан Ибрагимович после долгих переговоров таки возвращается в Милан. О возвращении Златана Ибрагимовича объявлено на странице в клубном официальном твиттере.

Контракт Ибрагимовича с Миланом рассчитан на 6 месяцев - до окончания текущего сезона с возможностью продления сотрудничества еще на год.

Ибрагимович уже выступал за Милан. Швед забил 42 гола в Серии А в футболке "россонери" в период с 2010 по 2012 год.

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Также в активе 38-летнего шведа выступления за Мальме, Аякс, Ювентус, Интер, Барселону, ПСЖ и Лос-Анджелес Гэлакси. Именно за команду из США Златан выступал на протяжении последнего сезона.