Ибрагимович сломал скулу сопернику в дерби Лос-Анджелеса

Ибрагимович получит дисквалификацию за свой грязный поступок

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович вляпался в очередной скандал.

В рамках 21-го тура МЛС Лос-Анджелес Гэлакси дома победил принципиального соперника "ФК Лос-Анджелес"

Скандальный форвард хозяев Златан Ибрагимович забил три гола, но это не единственное чем отличился швед. Во время поединка нападающий "гэлакси" в верховой борьбе с Мохаммедом Эль-Муниром сильно отмахнулся локтем и попал в лицо сопернику.

Позже врачи диагностировали в Мохамеда перелом скулы. По информации местных СМИ Златан может получить длительную дисквалификацию за этот удар.

Zlatan'la hava mücadelesine çıkan ve dirsek darbesi alan Mohamed El Mounir'in son durumu 😱 pic.twitter.com/YOLa1tjLxi — MLS Türkiye (@TurkiyeMLS) 22 июля 2019 г.

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Дерби Лос - Анджелеса завершилось победой команды Ибрагимовича 3: 2. На счету шведа все 3 гола в ворота соперников.