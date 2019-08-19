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понедельник, 19 августа 2019 15:43

Ибрагимович перевоплотился в героя мультсериала Симпсоны

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Ибрагимович перевоплотился в героя мультсериала Симпсоны
В образе героя Симпсонов игрок стоит рядом с Бартом и Гомером Фото: https://viva.ua

Форвард американского клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович опубликовал в соцсетях снимок, на котором он изображен как герой мультсериала Симпсоны.
На нем игрок стоит рядом с Бартом и Гомером Симпсонами. Все персонажи одеты в экипировку родной команды.

- Усиление для Лос-Анджелес Гэлакси, - написал Ибрагимович в своем Instagram.

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Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

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В этом сезоне Златан Ибрагимович стал автором 20 голов и выступил за "Лос-Анджелес Гэлакси" в 21 матче. В бомбардирской гонке футболист делит 2 и 3 места с Хосефом Мартинесом, который выступает за "Анланту Юнайтед".

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