Ибрагимович перевоплотился в героя мультсериала Симпсоны

В образе героя Симпсонов игрок стоит рядом с Бартом и Гомером Фото: https://viva.ua

Форвард американского клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович опубликовал в соцсетях снимок, на котором он изображен как герой мультсериала Симпсоны.

На нем игрок стоит рядом с Бартом и Гомером Симпсонами. Все персонажи одеты в экипировку родной команды.

- Усиление для Лос-Анджелес Гэлакси, - написал Ибрагимович в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) 18 Авг 2019 в 10:01 PDT

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В этом сезоне Златан Ибрагимович стал автором 20 голов и выступил за "Лос-Анджелес Гэлакси" в 21 матче. В бомбардирской гонке футболист делит 2 и 3 места с Хосефом Мартинесом, который выступает за "Анланту Юнайтед".