Ибрагимович официально перешел в новый клуб

В "Милане" Златан Ибрагимович будет выступать под 21 номером. Фото: из открытых источников

Шведский форвард Златан Ибрагимович был представлен в качестве игрока "Милана".

Златан успел попозировать с футболкой клуба, встретился с тренером Стефано Пиола, а также пробежался на тренажере. Дебют шведа может произойти уже 6 января, когда его новый-старый клуб примет "Сампдорию" в рамках 18 тура Серии А.

Контракт Ибрагимовича с "Миланом" рассчитан на 6 месяцев, однако в нем есть пункт о продолжении сотрудничества еще на один год, пишет "Футбол 24".

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В текущем сезоне Серии А "Милан" занимает только 14 позицию отставая от лидера "Интера" на 21 очко.