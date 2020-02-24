Ибрагимович обыграл всю оборону соперника и забил гол в ворота "Фиорентины"

Златан Ибрагимович быстро стал лидером "Милана". Фото: рейтер

В 25-м туре чемпионата Италии "Милан" в гостях не смог победить "Фиорентину" - 1: 1

Эффектным получился гол забит Златана Ибрагимовича в середине первого тайма. Швед поборолся с защитником "Фиорентины" за мяч после неудачной передачи от партнера. Затем самостоятельно обыграл всю защиту хозяев и прокинут мяч мимо вратаря.

Забитого гола "Милана" не хватило для победы, хотя команда получила численное преимущество. "Фиорентина" сравняла счет после противоречивого пенальти.

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"Милан" занимает в турнирной таблице Серии А 7-ю строчку уступая лидеру "Ювентусу" 24-ю очками.