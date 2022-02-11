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пятница, 11 февраля 2022 21:20

И снова вся надежда на биатлон. Расписание восьмого соревновательного дня в Пекине-2022

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И снова вся надежда на биатлон. Расписание восьмого соревновательного дня в Пекине-2022
Фото: Reuters

В субботу, 12 февраля, ночью по Киеву начнется уже восьмой соревновательный день XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года.

Наибольшее внимание украинским болельщикам снова следует обратить на биатлон. В 11:00 стартует мужская спринтерская гонка.

В общем медали в субботу будут разыграны в шести видах программы. В трех из них будут представлены украинцы.

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Расписание соревнований на субботу, 12 февраля:

3:05 и 14:05 – Кёрлинг. Круговой турнир. Женщины. 7 матчей.

4:00, 4:30 и 4:50 – Сноубординг. Кросс. Четвертьфинал, полуфинал и финал. Смешанные команды. Медали.

4:10 – Бобслей. Монобоб. Официальные тренировки 5 и 6. Женщины. Лидия Гунько.

5:00 – Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Тренировка 1. Женщины.

6:10 и 10:40 – Хоккей. Четвертьфиналы. Женщины. 2 матча.

6:10, 10:40 и 15:10 – Хоккей. Мужчины. 4 матча.

6:40 – Бобслей. Двойки. Официальные тренировки 5 и 6. Мужчины.

8:00 – Лыжное двоеборье. Гундерсен. 10 км и большой трамплин. Официальная тренировка 1. Мужчины. Дмитрий Мазурчук.

8:05 – Кёрлинг. Круговой турнир. Мужчины. 4 матча.

9:30 – Лыжные гонки. Эстафета. Женщины. Виктория Олех, Валентина Каминская, Марина Анцибор, Дарья Рублёва. Медали.

10:00 - Конькобежный спорт. Командная гонка преследования. Четвертьфинал. Женщины.

10:53 - Конькобежный спорт. 500 м. Мужчины. Медали.

11:00 – Биатлон. Спринт, 10 км. Мужчины. Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал. Медали.

12:00, 13:00 и 14:00 – Прыжки с трамплина. Большой трамплин. Квалификационные раунды и финал. Мужчины. Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк. Медали.

13:00 – Фигурное катание. Танцы на льду. Ритм-танец. Александра Назарова, Максим Никитин.

14:20 и 15:55 – Скелетон. Раунды 3 и 4. Женщины. Медали.

В расписании указано время начала событий по Киеву.

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования в 15-ти дисциплинах в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

Украинские спортсмены в столице Поднебесной будут выступать в 12-ти дисциплинах.

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11
февраля

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