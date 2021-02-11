"Хулиганка" Эберг повторит путь Пидгрушной

Пидгрушная бедала последний этап. Фото инстаграм Пидгрушная

На чемпионате мира по биатлону скандал. Елена Пидгрушная, которая привела Украину к 4-му месту, обвинила бронзового призера шведку Ханну Эберг в неспортивном поведении. Скандинавка мешала украинке обогнать себя на дистанции, постоянно смещаясь в коридор возможного движения Пидгрушной. Перед самым финишем шведка несколько раз перебежала дорогу украинке. Елена заявила, что такого хамского поведения не помнит за 20 лет карьеры.

Мнения болельщиков разделились. Одни считают, что Эберг действовала верно. Потому что в эстафете не действует правило, когда надо уступать, если кто-то просит отдать ему лыжню. Мол, сама Елена когда-то так же помешала выиграть немке Дальмайер.

Другие соглашаются с Еленой и осуждают Ханну.

"Неужели Пидгрушная думала, что я так просто уступлю ей лыжню?" - удивляется шведка.

С другой стороны в правилах есть пункт, запрещающий создавать препятствия. Чем, собственно, Эберг и занималась всю 2-ю часть дистанции. Даже перед выходом на финишный коридор несколько раз перебежала дорогу украинке. И сравнение с Дальмайер не совсем корректное: немка догнала Пидгрушную перед самым финишем, и та перешла в коридор, куда собиралась бежать Лаура. Здесь же речь о многократных нарушениях.

Похоже, несмотря на попытки Всемирной федерации биатлона урегулировать все возможные конфликты правилами, они потерпели фиаско. Все завершается на уровне человеческих качеств: кто считает, что надо побеждать в честной борьбе - уступает. Как вот лидер мирового биатлона норвежец Йоханнес Бе, когда дал обойти себя французу Эмильену Жаклену. Просто потому, что тот был быстрее. Это тоже была эстафета, и Иоханнес мог действовать аналогично.

Эберг считает себя ни в чем не виноватой. Возможно, так оно и есть. Но после победы над Дальмайер в 2016 году Елена почти сразу выиграла спринт в канадском Кэнморе. И с тех пор все. Ни одной победы. Кто знает, может и Ханна повторит ее путь?

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Завтра на чемпионате мира мужчины будут бежать спринт.