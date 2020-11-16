Хотим победить – тренер Швейцарии

Владимир Петкович надеется на победу. Фото Рейтер

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился мыслями о предстоящей встрече Лиги наций против Украины.

"Наша команда потратила много сил против Испании, но к завтрашнему вечеру мы будем готовы. После финального свистка во встрече с Испанией, сразу начал думать о матче с Украиной. У нас опять не будет части игроков. Поэтому мы решили довызвать Ланга, Эбишера и Касами.

Главное – остаться в лиге А, чтобы вновь играть против таких сильных команд, как Испания. Лига B может быть более интересной для болельщиков. Ведь выступление там опять будет связано с повышением в классе. Но я бы предпочел 1-й вариант.

Мы хотим завтра победить и рады, что можем сделать это в личной встрече с Украиной.

Стиль игры нужно корректировать в зависимости от соперника. В матче с Испанией нам частично пришлось уходить в глухую оборону. Против Украины стиль игры будет иным. Наша цель – доминировать над каждым соперником. Когда была возможность, это работало и против Испании. Мы хотим атаковать и создавать возможности", – сказал Петкович на пресс-конференции.

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Украина встретится со Швейцарией на выезде завтра. Матч под вопросом из-за новых случаев коронавируса в украинской сборной.