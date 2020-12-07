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понедельник, 07 декабря 2020 18:48

Хотели убивать. Во Франции судят российских футбольных фанатов

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Хотели убивать. Во Франции судят российских футбольных фанатов
Россияне заняли последнее место в группе на Евро-2016

Сегодня, 7 декабря, в Буше-дю-Рон начался суд над российскими болельщиками Михаилом Ивкиным и Павлом Косовым, которых содержат в тюрьме Марселя по обвинению в нападении на английского фаната Эндрю Бэйча во время чемпионата Европы 2016 года.

Адвокат Оливье Розато, представляющий интересы Бэйча, выступил на судебном заседании и резко высказался о российских болельщиках, а также охарактеризовал своего клиента.

"Они были там, чтобы убивать. Бэйч — среднестатистический англичанин, единственным увлечением которого являются пабы, барбекю и его футбольный клуб", — приводит слова Розато Get French Football News.

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Ивкин и Косов были задержаны в феврале 2018 года в Мюнхене по запросу французских властей. Спустя некоторое время они были доставлены во французскую тюрьму, где содержатся уже на протяжении 2 лет.

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Дата
07
декабря

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