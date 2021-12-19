Холанду лучше перейти в Испанию чем в Англию

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленским жестко психологически манипулируют
Зеленским жестко психологически манипулируют
3 Просмотров: 1638
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 3538
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 6525
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
Просмотров: 2358
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
Просмотров: 1089
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Просмотров: 486
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Просмотров: 3015
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Просмотров: 1323
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
Просмотров: 315
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
Просмотров: 909
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
Украинец отдал две голевые передачи в чемпионате Бельгии
Украинец отдал две голевые передачи в чемпионате Бельгии
Футболиста удалили за неправильно пробитый пенальти
Футболиста удалили за неправильно пробитый пенальти
Без шансов против "Лацио". Шевченко проиграл пятый матч во главе "Дженоа"
Без шансов против "Лацио". Шевченко проиграл пятый матч во главе "Дженоа"
"Толстяк! Да ты подрос за год" - стало известно, о чем говорили Усик с Фьюри
"Толстяк! Да ты подрос за год" - стало известно, о чем говорили Усик с Фьюри
"Все ждали Реброва - я несколько раз хотел уехать" - Петраков рассказал, как стал тренером сборной Украины
"Все ждали Реброва - я несколько раз хотел уехать" - Петраков рассказал, как стал тренером сборной Украины
Интервью
1/5
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 324
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2439
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2142
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3654
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6363
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
17 декабря 2021
Просмотров: 423
Редакційне завдання
Місяць тому, коли європейська преса тільки почала обговорювати питання повномасштабного вторгнення росіян в Україну, до мене звернувся редактор ...
воскресенье, 19 декабря 2021 14:28

Холанду лучше перейти в Испанию чем в Англию

  Комментировать
Холанду лучше перейти в Испанию чем в Англию
Холанд не определился со своим будущим. Фото: Reuters

Председатель совета директоров дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке высказался о будущем нападающего Эрлинга Холанда.

"Может быть, Эрлинг уйдёт. Может, останется. Несколько дней назад у меня был разговор с Миной Райолой, представителем Холанда. Всё прошло хорошо. Интерес от "Реала" к игроку есть. Думаю, ему больше подошёл бы испанский чемпионат, чем английский. Но Эрлингу также пойдёт на пользу, если он останется в Бундеслиге. Ситуация следующая: либо Холанд остаётся, и мы счастливы, либо он заявляет о желании продолжить карьеру в другом месте. Я борюсь за Эрлинга не меньше, чем за Бундеслигу", — приводит слова Ватцке Sky Germany.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бавария" обыграла "Боруссию" в скандальном матче

В нынешнем сезоне 21-летний норвежский футболист принял участие в 11 матчах чемпионата Германии, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Холанду лучше перейти в Испанию чем в Англию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

Закончилось самое длинное сражение войны

Самое читаемое
Контракт с &quot;Эвертоном&quot; сорвался? Миколенко вернулся в Киев
Контракт с "Эвертоном" сорвался? Миколенко вернулся в Киев Просмотров: 19638
Кому сегодня нельзя мыть голову и какая примета предвещает лютые морозы
Кому сегодня нельзя мыть голову и какая примета предвещает лютые морозы Просмотров: 11349
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 11313
Смертельная авария с Infiniti в Харькове: адвокаты заявили о новых преступлениях 16-летнего водителя
Смертельная авария с Infiniti в Харькове: адвокаты заявили о новых преступлениях 16-летнего водителя Просмотров: 6930
Людоед и Белый лебедь, который &quot;ударил&quot; министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
34
 Просмотров: 6525
Спорт
Шведка выиграла две биатлонные гонки подряд
Шведка выиграла две биатлонные гонки подряд Просмотров: 72
В Нидерландах побили рекорд Месси
В Нидерландах побили рекорд Месси Просмотров: 270
Ватники с фсб-шными попами – самый богатый человек Львова назвал украинских боксеров
Ватники с фсб-шными попами – самый богатый человек Львова назвал украинских боксеров Просмотров: 1773
С Англии ришли приятные новости для Миколенко
С Англии ришли приятные новости для Миколенко Просмотров: 1359
Украинец отдал две голевые передачи в чемпионате Бельгии
Украинец отдал две голевые передачи в чемпионате Бельгии
 Просмотров: 324
Больше всего комментируют
3
Зеленским жестко психологически манипулируют
3
Депутатке Геращенко заблокировали страницу в Facebook. Она связывает это с атакой ботов с Банковой
2
В России заявили, что готовы к переговорам про "гарантии безопасности" только с США
1
Показали копа, который остановил Гогилашвили – сети аплодируют
1
Зеленский подписал закон о новых налогах в ИТ-индустрии
Голосов: 858
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть